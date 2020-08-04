Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока Лукашенко у власти

Форвард ЦСКА Илья Шкурин резко настроен по отношению к действующему президенту страны Александру Лукашенко.

Как пишет Tut.by со ссылкой на главу Федерации футбола Беларуси Владимира Базанова, нападающий прислал в организацию письмо, написанное на белорусском языке.

В нем форвард сообщил, что не только оказывается выступать за сборную до смены власти в стране, но и не будет приезжать в Беларусь.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства . ЦИК сообщил, что он набрал около 80% голосов.

Несанкционированные акции жестко подавлялись силовиками.

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