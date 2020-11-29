Кевин-Принс Боатенг: «Переход Месси в «Наполи» в память о Марадоне был бы похож на кино»

Полузащитник «Монцы» хочет, чтобы форвард «Барселоны» перешел в .

«Месси собирается доиграть свой контракт с «Барселоной» до конца. Но как было бы замечательно, если бы он позвонил «Наполи» и сказал: «Я приду. «Наполи» больше никому не дает футболку с №10, однако я хотел бы почтить память «десятки» и поиграть год или два в Неаполе, не думая ни о деньгах, ни о чем другом. Лишь сердцем».

[Переход Месси] был бы похож на кино. Лео пришлось бы летать на тренировки на гребаном вертолете, потому что люди съели бы его его заживо, они были бы очень счастливы.

«В память о Марадоне я приду и буду играть за «Наполи» – какой бы была эта история для всего мира, не только для футбола? Это было бы посланием, мировым сюжетом.

Я просто хотел бы оказаться на месте Месси. Я хочу быть Месси. [На его месте] позвонил бы президенту «Наполи», – сказал Боатенг.

Месси посвятил гол Марадоне: под майку «Барсы» надел ретро-футболку «Ньюэллс Олд Бойз». Диего сыграл за них 5 матчей в 1993-м