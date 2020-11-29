Вячеслав Малафеев: «При смене тренера «Зенит» может успешнее играть в ЛЧ, но проваливаться в РПЛ»

Теги Зенит Вячеслав Малафеев Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о возможном уходе Сергея Семака с поста главного тренера петербуржцев.

«Говоря о целесообразности смены тренера для успешного выступления в еврокубках, то не нужно забывать, что «Зенит» с Семаком дважды стал чемпионом России и сейчас борется за первое место. Стабильность попадания в Лигу чемпионов – тоже очень важный фактор. При смене тренера они могут более успешно играть в Лиге чемпионов, но потом проваливаться в Премьер-лиге. Так что не считаю увольнение Сергея Богдановича рациональным решением сейчас.

Тут основной упор нужно делать на то, что «Зенит» должен каждый год попадать в еврокубки. Частая смена тренеров не всегда положительно влияет на команду. Если у руководства стоит задача обязательно добиться результата в Лиге чемпионов, то они будут принимать такое решение. Но если стабильное попадание туда важнее, чем одна успешная кампания, то оно не будет принято в ближайшее время», – сказал Малафеев.

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