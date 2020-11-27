Николич об игре с «Баварией»: «Еще можем продолжать нашу жизнь в Европе»

Главный тренер дал комментарии по окончании игры с (3:1) в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«Доволен результатом. Хочу поздравить команду с победой. Это было важно. Психологически трудная игра.

Особенно хочу их поздравить потому, что просто пропустили гол на 2-й минуте – первым ударом. От этого было еще труднее по психологическим вопросам играть. Но удерживали ход всей игры и так не нервничали. Очень много было моментов, особенно в первом тайме, но в конце забили гол и заслужили эти три очка, я думаю. Ничего особенного, двигаемся дальше, три очка у нас.

Надо работать. Через два-три дня игра в Германии. У нас еще есть момент, что можем продолжать нашу жизнь в Европе», – сказал серб на русском языке в эфире «Матч Премьер».

«Локомотив» 9 декабря встретится с «Баварией» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Московская команда уже точно не сыграет в плей-офф этого турнира, однако еще может пробиться в 1/16 финала Лиги Европы. Для этого «Локомотиву» нужно победить на выезде «Баварию» и рассчитывать, что «Ред Булл Зальцбург» не сумеет выиграть свой домашний матч с «Атлетико».

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