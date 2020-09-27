«Зенит» будет злой после «Брюгге», но мы готовы». Президент «Урала» о матче в Питере

Президент «Урала» поделился ожиданиями от выездного субботнего матча с «Зенитом».

«Разумеется, хочется снова добиться успеха в матче с таким соперником (в первом круге сыграл с «Зенитом» 1:1 – прим. Sports.ru). Понимаем, что будет непросто. И недавний матч в Лиге чемпионов нам не помощник.

Да, команда физически может устать, но эмоционально она будет злая после поражения от «Брюгге». Поэтому нашим ребятам надо быть крайне внимательными в каждом эпизоде. Но в целом они готовы к этому.

Все у нас готовятся к игре в обычном режиме, на позитиве, тем более после того, как выиграли последний матч у «Сочи», – сказал Иванов.

Провал «Зенита» в ЛЧ – вина не только Семака. Контракты не продлевали вовремя, поздно подписали Вендела, не согласовали Малкома с селекцией