«Зенит» будет злой после «Брюгге», но мы готовы». Президент «Урала» о матче в Питере

Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от выездного субботнего матча РПЛ с «Зенитом».

«Разумеется, хочется снова добиться успеха в матче с таким соперником (в первом круге «Урал» сыграл с «Зенитом» 1:1 – прим. Sports.ru). Понимаем, что будет непросто. И недавний матч «Зенита» в Лиге чемпионов нам не помощник.

Да, команда физически может устать, но эмоционально она будет злая после поражения от «Брюгге». Поэтому нашим ребятам надо быть крайне внимательными в каждом эпизоде. Но в целом они готовы к этому.

Все у нас готовятся к игре в обычном режиме, на позитиве, тем более после того, как выиграли последний матч у «Сочи», – сказал Иванов.

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