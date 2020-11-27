«Краснодар» показал победную раздевалку после игры с «Ренном»: «Браво, команда 👏»

Пресс-служба выложила в интернете фотографию раздевалки команды после победы над (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, которая позволила «быкам» занять третье место и выйти в плей-офф .

«Эти парни добыли сегодня первую в истории клуба победу в основном турнире Лиги чемпионов. Браво, команда 👏», – говорится в сообщении.

🍾 Празднуем конец нашего ужаса в Европе! Ждали 17 матчей сейчас и почти год с предыдущей победы