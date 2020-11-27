«Краснодар» показал победную раздевалку после игры с «Ренном»: «Браво, команда 👏»

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Пресс-служба «Краснодара» выложила в интернете фотографию раздевалки команды после победы над «Ренном» (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, которая позволила «быкам» занять третье место и выйти в плей-офф Лиги Европы.

«Эти парни добыли сегодня первую в истории клуба победу в основном турнире Лиги чемпионов. Браво, команда 👏», – говорится в сообщении.

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