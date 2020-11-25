«Барселона» вышла на 7-е место в Ла Лиге, разгромив «Осасуну» (4:0)

Теги Барселона Осасуна Лионель Месси Ла Лига Sports.ru Филиппе Коутиньо Антуан Гризманн Мартин Брэйтуэйт Футбол

«Барселона» разгромила «Осасуну» (4:0) в 11-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За каталонский клуб забили Мартин Брэйтуэйт, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо и Лионель Месси.

Сине-гранатовые набрали 14 очков и поднялись с 14-го на 7-е место.

Барселона – Осасуна 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
29 ноября, 16.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29 Брэйтуэйт, 2:0 – 42 Гризманн, 3:0 – 57 Коутиньо, 4:0 – 73 Месси.
Барселонатер Стеген, Альба, Лангле (Аленья, 67), Мингеса, Дест (Фирпо, 61), Коутиньо (Дембеле, 61), де Йонг, Педри (Бускетс, 46), Месси, Гризманн, Брэйтуэйт (Тринкау, 61).
ОсасунаЭррера, Унаи Гарсия, Навас, Ронкалья, Видаль, Монкайола, Ойер Санхурхо (Брашанац, 64), Рубен Гарсия (Барха, 74), Иньиго Перес (Роберто Торрес, 63), Хони Родригес (Хуан Крус, 23), Будимир (Гальего, 74).
Предупреждение:
Месси (74).

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