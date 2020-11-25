«Барселона» вышла на 7-е место в Ла Лиге, разгромив «Осасуну» (4:0)

«Барселона» разгромила «Осасуну» (4:0) в 11-м туре Ла Лиги.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
За каталонский клуб забили Мартин Брэйтуэйт, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо и Лионель Месси.
Сине-гранатовые набрали 14 очков и поднялись с 14-го на 7-е место.
- Дата проведения
- 29 ноября, 16.00, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Альба, Лангле (Аленья, 67), Мингеса, Дест (Фирпо, 61), Коутиньо (Дембеле, 61), де Йонг, Педри (Бускетс, 46), Месси, Гризманн, Брэйтуэйт (Тринкау, 61).
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Осасуна –
Эррера, Унаи Гарсия, Навас, Ронкалья, Видаль, Монкайола, Ойер Санхурхо (Брашанац, 64), Рубен Гарсия (Барха, 74), Иньиго Перес (Роберто Торрес, 63), Хони Родригес (Хуан Крус, 23), Будимир (Гальего, 74).
- Предупреждение:
- Месси (74).