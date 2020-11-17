«Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пенальти в матче с «Ахматом»

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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрит ряд обращений клубов по итогам матчей 15-го тура РПЛ.

«Зенит» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизоды с назначением пенальти в ворота «Зенита» на 53-й минуте и неназначением 11-метрового удара в ворота «Ахмата» на 74-й минуте.

«Арсенал» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизоды с неназначением 11-метрового удара на 59-й минуте и назначением пенальти на 70-й минуте.

«Краснодар» обратился в ЭСК по эпизоду на 90+2 минуте, когда главный арбитр вынес предупреждение Кристиану Рамиресу.

«Тамбов» обратился в ЭСК по эпизоду на 64-й минуте матча, когда Вараздату Арояну было вынесено второе предупреждение в матче с «Краснодаром», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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