«Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пенальти в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрит ряд обращений клубов по итогам матчей 15-го тура .

«Зенит» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизоды с назначением пенальти в ворота «Зенита» на 53-й минуте и неназначением 11-метрового удара в ворота на 74-й минуте.

обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизоды с неназначением 11-метрового удара на 59-й минуте и назначением пенальти на 70-й минуте.

«Краснодар» обратился в ЭСК по эпизоду на 90+2 минуте, когда главный арбитр вынес предупреждение Кристиану Рамиресу.

обратился в ЭСК по эпизоду на 64-й минуте матча, когда Вараздату Арояну было вынесено второе предупреждение в матче с , – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Бериша похитил победу у «Зенита» стильной паненкой. ВАР увидел игру локтем, но к пенальти есть вопросы