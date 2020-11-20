«Барса» перевела 5 млн евро бонуса «Боруссии» за трансфер Дембеле. Каталонцы уже заплатили более 130 млн

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«Барселона» продолжает выплачивать дортмундской «Боруссии» бонусы за трансфер полузащитника Усмана Дембеле.

«Блауграна» перевела немецкому клубу еще 5 млн евро, сообщает Kicker.

Француз перешел в «Барселону» в 2017 году за 105 млн евро, с учетом всех бонусов сумма может достичь 148 млн. На данный момент каталонцы выплатили «Боруссии» более 130 млн евро.

В скором времени «Барселона» может выплатить еще одну часть бонуса – клуб должен перечислять «Боруссии» по 5 млн евро за 25-й, 50-й, 75-й и 100-й официальный матч Дембеле за клуб. 23-летний футболист провел 83 игры за «Барселону».

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