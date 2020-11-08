Гончаренко об игре Дивеева после сотрясения: «Боец, наполучал прилично. Выбора не было»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 15-го тура с (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Начало игры и концовку мы провели хорошо, середину – не очень. Сегодня не хватало привычного для нас движения в позиционных атаках, качественного завершения.

Путем замен пытались усилить игру, чтобы все-таки забить. Погодные условия изменились, поэтому движение мяча изменилось.

– Почему не было Васина, Кучаева, Марио и Дзагоева?

– Не было возможности усилить атаку. Столько людей выпало по разным причинам, говорить нет смысла.

– Как Дивеев вообще вышел после сотрясения мозга и перелома носа и как выдержал сегодня борьбу с Заболотным?

– Игорь боец. Выбора сегодня не было. Наполучал сегодня прилично.

– Почему Дивеев вышел на разминку в маске, а на игре без нее?

– Достаточно неудобно играть в маске. Решили заклеить, подлатали как могли.

– Почему выпустили на правый фланг Зайнутдинова, а не отдали предпочтение Марадишвили?

– Марадишвили в большей степени у нас опорный. Зайнутдинов больше провел с краю, – сказал Гончаренко.

Дивеев играет за ЦСКА с «Сочи». Он получил закрытую черепно-мозговую травму в матче с Сербией