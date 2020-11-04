Месси проводит 800-й матч за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» вышел в стартовом составе на матч 10-го тура против .

Это 800-й матч для 33-летнего аргентинца в составе «Барселоны».

Месси провел за сине-гранатовых 742 официальных матча (рекордные 640 голов за клуб, а также 282 голевых паса) и 58 товарищеских.

На счету Лионеля 561 победа, 149 ничьих и 89 поражений.

По официальным матчам за каталонцев Месси опережает лишь экс-хавбек – 767.

«Устал быть причиной всех проблем». Вокруг Месси было шумно и во время перерыва на сборные – наехал бывший агент Гризманна