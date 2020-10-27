Азмун не сыграет с «Ахматом». Дзюба может выйти на поле

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия травмы Ахмат Сердар Азмун Малком Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» продолжает подготовку к матчу 15-го тура РПЛ против «Ахмата».

Нападающий Сердар Азмун, вероятно, пропустит эту игру.

Форварда, восстанавливающегося после ангины и пропустившего уже пять встреч, поберегут, сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом на поле, скорее всего, выйдет нападающий Артем Дзюба.

Также уже несколько дней в общей группе работает полузащитник «Зенита» Малком, не выходивший на поле с 3 октября.

«Зенит» сыграет против «Ахмата» в гостях. Игра состоится 21 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.

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