Тедеско о том, как судят «Динамо»: «6 красных за 3 матча. Много это или мало? За время работы в России я такого не видел»

Главный тренер «Спартака» задался вопросом о количестве удалений, которые получают соперники «Динамо» перед матчем 15-го тура между клубами.

– в последних трех матчах заметно изменилось. Самое главное новшество – новый треугольник в центре поля. Команда много прессингует, много использует быстрые атаки. Насколько вам неудобно играть с такими соперниками со стилистической точки зрения?

– Главное изменение в «Динамо» заключается в том, что при потере мяча бело-голубые очень активны в контрпрессинге. Контратаки у них сильные, но они этим и раньше славились за счет большого количества быстрых игроков.

Нам нужно думать о нашей атаке, но при этом не допускать контратак: это козырь «Динамо».

В трех последних матчах «Динамо» было шесть удалений, пять из которых у соперников. Это очень много! Безусловно, игроки «Динамо» опасны в атаке, на них фолят. Но ранее за время работы в России я подобного не видел.

– Вы хотите сказать, что «Динамо» как-то особенно хорошо судят?

– Нет, я не это имею в виду. Некоторые красные карточки были абсолютно чистыми. Например, когда игрок «Тамбова» наступил на ногу лежащего соперника.

Но сам факт: шесть красных карточек за три матча. Много это или мало? – сказал Тедеско.

и «Динамо» встретятся 21 ноября. Начало матча – в 21:00 по московскому времени.