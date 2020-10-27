Экс-скаут «Зенита»: «Если Аршавин пойдет в губернаторы, то выиграет. Он много сделал для Петербурга»

Бывший шеф-скаут «Зенита» Антон Евменов в интервью Sports.ru рассказал о причинах ухода из клуба.
– С 1 сентября ты не работаешь в «Зените». Почему?
– Произошла реструктуризация, оптимизация, модернизация, импровизация. Я уже точно не помню причину.
– Спасибо, я читал объяснение Александра Медведева.
– В этот раз со мной попрощались абсолютно корректно. Это решение читалось, к этому все шло.
– Ничего не понял.
– Когда ты заканчиваешь карьеру футболиста и хочешь остаться в игре, ты должен становиться либо тренером, либо менеджером. Мы пересекались с Аршавиным на комитетах по детско-юношескому футболу – сразу стало понятно, что у него своя повестка.
Я принимаю эту ситуацию, она нормальна. Аршавин – легенда клуба, у него должен быть прямой коридор, он его получил своим трудом, своими былыми заслугами. Думаю, если завтра Аршавин баллотируется в губернаторы Петербурга, он выиграет – потому что он действительно многое сделал для этого города.
Я занимал определенную управленческую высоту. Не самую высокую, но одну из самых в спортивном департаменте. У нас были разногласия, влияние Аршавина увеличилось, так что мой уход логичен.
– Хочется хотя бы один пример разногласий.
– Спорили по формированию молодежных команд. Я считал: если в «Зените-2» есть вакансия, а в молодежке есть хороший парень, нужно его переводить во вторую команду и форсировать развитие, даже в ущерб молодежной команде. Аршавин считал, что это неправильно: сначала нужно помочь молодежке, тренеру добиться каких-то результатов.
– Зачем?
– Это сложный вопрос, мы просто не сошлись.
Плюс были конфликты по приобретению молодых игроков. Сначала некоторые вещи, которые я считал правильными, блокировались. Затем были даже прямые обвинения в коррупции. Я чужак в «Зените», вся ситуация понятна, у меня нет никаких претензий.
Наверное, правильно, что со временем в руках Аршавина консолидируется какая-то власть. Я даже считаю, что у него может получиться, потому что у него хорошее понимание футбола, хороший бэкграунд, он заслуживает того, чтобы ему отдали ключи от определенных спортивных процессов и дали попробовать.
Что именно из этого должно получиться, я не знаю. Это зависит от конкретной задачи, которую перед ним поставят – и поставят ли вообще, – сказал Евменов.
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