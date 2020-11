👓Очки Клоппа положили во временную капсулу на новой базе «Ливерпуля»

«Ливерпуль» заложил временную капсулу при открытии новой тренировочной базы в Киркби.

В нее поместили очки главного тренера команды , перчатки голкипера , бутсы Вирджила ван Дейка, командные фото, фото с его автографом и другие вещи.

Капсулу должны будут вскрыть через 50 лет, в ноябре 2070 года.

«Ливерпуль» переехал: построили новую базу за 50 млн, в легендарном Мелвуде Клоппу было тесно

A new era begins ✊



Welcome to the @AXA Training Centre... pic.twitter.com/mmu0To8IOK