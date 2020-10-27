Вяльбе о невызове Дзюбы в сборную: «Он ничего не нарушил, никого не убил. В лыжах гонений бы не было»

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала невызов форварда Артема Дзюбы в сборную России после публикации в интернете интимного видео с его участием. 

«Для меня это странное решение – отстранение от команды, лишение капитанской повязки. Он ничего не нарушил в плане спорта, никого не убил. Да, он кумир миллионов, но такой же человек, как и все остальные, это нужно знать и понимать.

В лыжной сборной никаких гонений точно бы не было, уверена, что и ребята, и девчонки могли бы похихикать над этим, но не более того. Ему тяжелее находиться одному, знать, что остальные играют, а его выпихнули. Команда-то его поддержала», – сказала Вяльбе. 

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