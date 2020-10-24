Отец Кварацхелии: «Мечта – Хвича в «Барселоне». Но он болеет за «Реал»

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника , рассказал, в каком европейском клубе хотел бы видеть сына.

«Мечта – это, конечно, «Барселона», за которую я болею, но все мои сыновья, включая Хвичу, [болеют] за «Реал». Вообще мне важно, чтобы Хвича играл в хороший футбол, было бы здорово попробовать силы в Европе. Нужна команда, в которой он будет играть. Переходить можно и в средний европейский клуб, я буду рад.

Но сейчас рад, что он неплохо играет в России. «Рубин» – сильная команда, с именем, гранд. Помню, что всегда шел в тройке, боролся за Лигу чемпионов», – сказал Кварацхелия-старший.

Леонид Слуцкий: «Хвича пока живет в Диснейленде. Головин в этом возрасте был взрослее, более рефлексирующим»