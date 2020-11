Роналду о 100-й победе со сборной: «Счастлив! 🇵🇹👋🏼💪🏼» До рекорда Рамоса – 29 выигранных матчей

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после разгрома Андорры (7:0) в товарищеском матче прокомментировал свою 100-ю победу в составе национальной команды.

«Счастлив достичь очередной исторической отметки в составе сборной! 🇵🇹👋🏼💪🏼» – написал Роналду.

Мировой рекордсмен по этому показателю – Серхио Рамос, выигравший с Испанией 129 матчей. В топ-3 также входят еще два испанца – Икер Касильяс (121 победа) и Хави (100).

Всего Роналду провел за Португалию 168 матчей. До европейского рекорда нападающему «Ювентуса» остается 8 игр (176 матчей, Джанлуиджи Буффон, сборная Италии / Серхио Рамос, сборная Испании), до мирового – 16 (184 матча, Ахмед Хассан, сборная Египта).

Роналду забил 102-й гол за сборную Португалии. До мирового рекорда – 7 голов

Feliz por atingir mais uma marca histórica com as cores do nosso país! 🇵🇹👏🏽

𝟏𝟎𝟎° 𝐕𝐈𝐓Ó𝐑𝐈𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋!💪🏽 pic.twitter.com/F7wK9wMKnT