Месси выпал из тройки претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal. Левандовски – 1-й, Роналду – 2-й

Спортивный сайт Goal представил свой рейтинг претендентов на «Золотой мяч» этого сезона.
Первую строчку в нем сохранил форвард «Баварии» Роберт Левандовски. На второе место поднялся нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (ранее он занимал четвертую позицию). На третьей строчке – хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (ранее он был вторым).
Отметим, что, по оценке портала, форвард «Барселоны» Лионель Месси выпал из тройки претендентов на награду – ранее он занимал 3-е место, а сейчас находится на 4-й строчке.
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» от Goal:
1. Роберт Левандовски
2. (4) Криштиану Роналду
3. (2) Кевин де Брюйне
4. (3) Лионель Месси
5. (5) Томас Мюллер («Бавария»)
6. (8) Карим Бензема («Реал»)
7. (6) Неймар («ПСЖ»)
8. (7) Эрлинг Холанд («Боруссия»)
9. (9) Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
10. (10) Джейдон Санчо («Боруссия»)