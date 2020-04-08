Месси выпал из тройки претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal. Левандовски – 1-й, Роналду – 2-й

Спортивный сайт Goal представил свой рейтинг претендентов на «Золотой мяч» этого сезона.

Первую строчку в нем сохранил форвард «Баварии» Роберт Левандовски. На второе место поднялся нападающий Криштиану Роналду (ранее он занимал четвертую позицию). На третьей строчке – хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (ранее он был вторым).

Отметим, что, по оценке портала, форвард «Барселоны» Лионель Месси выпал из тройки претендентов на награду – ранее он занимал 3-е место, а сейчас находится на 4-й строчке.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» от Goal:

1. Роберт Левандовски

2. (4)

3. (2) Кевин де Брюйне

4. (3)

5. (5) Томас Мюллер ( )

6. (8) Карим Бензема («Реал»)

7. (6) («ПСЖ»)

8. (7) Эрлинг Холанд («Боруссия»)

9. (9) Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

10. (10) Джейдон Санчо («Боруссия»)