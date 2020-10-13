Мурад Мусаев: «У Кайо высокий потенциал, он будет прибавлять. У него температура была вчера, играет без замен»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мыслями после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 14-го тура РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– «Зенит» заслуженно победил. В первом тайме мы действовали достаточно организованно, во втором недоиграли несколько эпизодов.
– В начале обоих таймов Магомед-Шапи Сулейманов располагался на левом фланге атаки. С чем это связано?
– Справа в обороне играл Александр Мартынович, который центральный защитник.
Решили, что Алексей Ионов будет больше помогать, играя от ширины, потому что понимали, что Саша не будет добегать в атаку. Поэтому перевели Шапи налево.
– Как оцените игру Кайо в этой игре и вообще в этом сезоне? Понятно, что вам мешал лимит, но не считаете ли уход Спайича ошибкой?
– Не хочу искать виноватых в том, что мы проиграли несколько матчей в концовке.
У Кайо есть высокий потенциал, играет все матчи без замен. Плюс он был больной, вчера у него была температура 37. Он отдает все, что есть.
Не готов сказать сейчас, что это была ошибка. Будем дальше работать. Уверен, что Кайо будет прибавлять.
– Как оцените реакцию «Краснодара» на смену схемы и позиций игроками «Зенита»?
– Не видел большой проблемы. Трудно кого-то удивить новой схемой или новым виденьем игры. Мы в мелочах недоработали, которые в итоге вылились в большие проблемы.
– Может, нужно дать отдохнуть Кайо? Он повлиял на исходы нескольких матчей?
– Вы же видите, что у нас травмированы три крайних защитника. Мы должны найти выход из этой ситуации. Поэтому большого выбора в этой позиции не было.
Я уже ответил на три вопроса по Кайо. Хочется закрыть эту тему.
– Матчи с «Зенитом» получаются зрелищными, но в последнее время «Краснодар» проигрывает. Может, нужно готовиться по-другому, персонально к «Зениту»?
– К каждому сопернику готовимся персонально, у нас нет шаблона на каждую игру, – сказал Мусаев.
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