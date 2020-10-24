«Зенит» не выведет Дзюбу из состава, он должен сыграть с «Краснодаром». Клуб выступит с заявлением после матча

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба должен принять участие в матче 14-го тура против «Краснодара», несмотря на разгоревшийся вокруг него скандал.

По информации , сине-бело-голубые не станут выводить форварда из состава команды.

Как ожидается, «Зенит» выступит с заявлением по сложившейся ситуации после игры с «Краснодаром».

В основную команду клуба из Петербурга вызван нападающий «Зенита-2» Станислав Крапухин, забивший 14 мячей в 15 играх ПФЛ, но, как утверждается, это решение не связано со скандалом вокруг Дзюбы, оно было принято раньше.

Ранее в Интернете появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что футболист пропустит ближайшие матчи команды.

Заявление Sports.ru по поводу новостей об Артеме Дзюбе