Защитник «Ахмата» Анхель: «Грозный – очень спокойное место. Раньше было страшновато – от незнания»

Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель рассказал о жизни в Чечне.

«В Чечне люди очень верующие, и я это ценю. И не столь важно, что вера другая.

Как ни странно, мне помогла и травма. Было бы идеально отвлекаться на матчи, но вынужденно сфокусировался на том, как бы скорее восстановиться. Это заполняло пустоту – было, чем заняться.

Живем мы в Грозном – все годы, что я играю в «Ахмате». Поначалу ей было тяжело из-за погоды и языка. Я постоянно ее успокаивал: «Говорят, у всех так, а потом привыкают. Пройдет время – и все будет нормально». Сейчас ей тут нравится. Знает, что чеченцы – семейный народ, и нам среди них уютно.

Грозный – очень спокойное, мирное место. Не было ни секунды, чтобы я не ощущал себя здесь в безопасности. Перед тем, как переходить сюда, я гуглил: что такое Грозный, Чечня. Тогда было чуть страшновато – скорее от незнания. Но поговорил с уже игравшими здесь знакомыми, и все заверили: «Это совсем не тот город, как о нем говорят или пишут в интернете. Приезжай, поживи здесь – и проникнешься».

Каждый в городе, в республике по-доброму относится к ближнему. Грозный – город довольно маленький, но тем лучше: больше времени могу проводить с семьей», – сказал Анхель.

Анхель из «Ахмата» на 9 месяцев разлучился с семьей из-за локдауна и не застал рождения дочки, но стал сильнее. Вот его лавстори 💞