Солтмурад Бакаев получает в «Рубине» 500 тысяч рублей в месяц. «Спартак» вправе выкупить его за 4,5 млн евро до зимы 2022-го («Бизнес Online»)

Стали известны зарплата полузащитника Солтмурада Бакаева в «Рубине» и детали его возможного возвращения в «Спартак».
По данным «Бизнес Online», 21-летний игрок зарабатывает в казанском клубе 500 тысяч рублей в месяц, хотя красно-белые предлагали ему зарплату больше, но в январе Бакаев перешел в «Рубин» за 20 млн рублей.
Сообщалось, что у «Спартака» есть опция обратного выкупа хавбека за 4,5 млн евро.
По информации источника, это право у московского клуба является первоочередным и действует до зимнего трансферного окна сезона-2021/22.
В 12 матчах сезона РПЛ Бакаев забил 2 гола и сделал три результативные передачи. Подробнее его статистику можно найти здесь.