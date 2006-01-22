«Спартак» продаст Солтмурада Бакаева в «Рубин» за 20 млн рублей и сможет выкупить обратно за 4,5 млн евро

Стали известны финансовые детали трансфера полузащитника Солтмурада Бакаева из «Спартака» в «Рубин».
Клубы достигли договоренности после нескольких дней переговоров, 20-летний хавбек присоединится к казанской команде этой зимой.
«Рубин» заплатит за футболиста 20 миллионов рублей. У «Спартака» будет право обратного выкупа за 4,5 миллиона евро.
Бакаев ранее заключил с «Рубином» контракт, который предусматривал переход летом, однако в итоге клубы согласовали его трансфер уже зимой.
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