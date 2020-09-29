«Барса» не подпишет Алабу даже свободным агентом. У клуба нет денег на его зарплату

«Барселона», вероятно, не подпишет защитника «Баварии» .

Каталонский клуб не сможет подписать Алабу даже свободным агентом, поскольку у «Барсы» нет средств на выплату зарплаты австрийцу, который сейчас получает 8 млн евро в год.

Сообщалось, что и «Реал» являются приоритетными вариантами для Алабы. При этом футболист готов перейти в «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ювентус» или «ПСЖ».

Напомним, Алаба не смог договориться о новом контракте с «Баварией», и мюнхенский клуб отозвал предложение. Срок действующего соглашения между сторонами истекает летом 2021 года, с января игрок может вести переговоры с другими командами.

Ранее исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс заявил, что клуб хочет снизить расходы на 300 млн евро и сократит зарплаты игрокам из-за тяжелой экономической ситуации.