«Барса» не подпишет Алабу даже свободным агентом. У клуба нет денег на его зарплату

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«Барселона», вероятно, не подпишет защитника «Баварии» Давида Алабу.

Каталонский клуб не сможет подписать Алабу даже свободным агентом, поскольку у «Барсы» нет средств на выплату зарплаты австрийцу, который сейчас получает 8 млн евро в год.

Сообщалось, что «Барселона» и «Реал» являются приоритетными вариантами для Алабы. При этом футболист готов перейти в «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ювентус» или «ПСЖ».

Напомним, Алаба не смог договориться о новом контракте с «Баварией», и мюнхенский клуб отозвал предложение. Срок действующего соглашения между сторонами истекает летом 2021 года, с января игрок может вести переговоры с другими командами.

Ранее исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс заявил, что клуб хочет снизить расходы на 300 млн евро и сократит зарплаты игрокам из-за тяжелой экономической ситуации.

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