Миранчук и Крыховяк – лучшие игроки «Локо» в матче с «Баварией» по версии Bild, Чорлука и Мурило – худшие

Немецкое издание Bild выставило оценки игрокам матча группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Бавария» (1:2) по 5-балльной шкале, где 5 – худшая оценка, а 1 – лучшая.
У железнодорожников самые высокие оценки получили автор гола полузащитник Антон Миранчук и хавбек Гжегож Крыховяк – по 2 балла.
Худшими игроками в составе «Локо» Bild назвало центральных защитников Мурило и Ведрана Чорлуку, который был заменен после первого тайма из-за травмы. У обоих по 4 балла.
У «Баварии» лучшие по версии издания – Йозуа Киммих, Леон Горетцка и Бенжамен Павар (по 2 балла), худшие – Давид Алаба, Роберт Левандовски, Корантен Толиссо и Томас Мюллер (по 4).
«Локо» проиграл «Баварии», но переборол страх и кайфовал. Такими мы и хотим видеть наши клубы в Европе
Lokomotiv 1:2 Bayern | Player ratings [Bild] pic.twitter.com/X89Jt0LYen— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 27, 2020