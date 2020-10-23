Миранчук и Крыховяк – лучшие игроки «Локо» в матче с «Баварией» по версии Bild, Чорлука и Мурило – худшие

Немецкое издание Bild выставило оценки игрокам матча группового этапа «Локомотив» – (1:2) по 5-балльной шкале, где 5 – худшая оценка, а 1 – лучшая.

У железнодорожников самые высокие оценки получили автор гола полузащитник и хавбек Гжегож Крыховяк – по 2 балла.

Худшими игроками в составе «Локо» Bild назвало центральных защитников Мурило и Ведрана Чорлуку, который был заменен после первого тайма из-за травмы. У обоих по 4 балла.

У «Баварии» лучшие по версии издания – Йозуа Киммих, Леон Горетцка и Бенжамен Павар (по 2 балла), худшие – Давид Алаба, , Корантен Толиссо и Томас Мюллер (по 4).

«Локо» проиграл «Баварии», но переборол страх и кайфовал. Такими мы и хотим видеть наши клубы в Европе