«Барселона» подтвердила отставку Бартомеу с поста президента

покидает пост президента «Барселоны».

Каталонский клуб подтвердил, что Бартомеу уходит вместе с советом директоров.

Как сообщалось ранее, соответствующее решение было принято после сегодняшнего заседания руководителей «Барсы». Стоит отметить, что во время вчерашней пресс-конференции Бартомеу заявлял, что не будет подавать в отставку.

Бартомеу регулярно подвергался критике по поводу своей деятельности в последние годы. В частности, неоднократно выражал недовольство его работой капитан «Барселоны» Лионель Месси, который хотел уйти из клуба летом.