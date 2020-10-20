«Барселона» подтвердила отставку Бартомеу с поста президента

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига отставки Жозеп Бартомеу Футбол

Жозеп Бартомеу покидает пост президента «Барселоны».

Каталонский клуб подтвердил, что Бартомеу уходит вместе с советом директоров.

Как сообщалось ранее, соответствующее решение было принято после сегодняшнего заседания руководителей «Барсы». Стоит отметить, что во время вчерашней пресс-конференции Бартомеу заявлял, что не будет подавать в отставку.

Бартомеу регулярно подвергался критике по поводу своей деятельности в последние годы. В частности, неоднократно выражал недовольство его работой капитан «Барселоны» Лионель Месси, который хотел уйти из клуба летом.

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