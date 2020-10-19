Малафеев о сборной: «У Акинфеева никто не выигрывал конкуренцию, кроме меня пару раз. Он номер 1»

Бывший вратарь поделился мнением, почему проигрывал конкуренцию Игорю Акинфееву в сборной России.

«Ну, потому что он сильнее. Зачем спорить, если он был номером один? По необъективным причинам это могло произойти в короткую: поругался с тренером, я не в той форме, он в сумасшедшей форме и так далее.

Но если взять объективно, в длинную историю, у него никто не выигрывал конкуренцию, кроме меня. Я имею в виду пару раз. Понятно, Габулов играл немного, были травмы у Акинфеева, но по большому счету у него при всех равных качествах, присущих всем вратарям, были некоторые особенности, которые все-таки для тренера сборной являлись ключевыми.

В первую очередь это длинный пас, когда при высоком прессинге нужно перевести мяч на другую половину. Второе – какая-то психологическая устойчивость… Не скажу, что это качество у него сильнее, чем у меня, но как-то он себя правильнее показывал, и это помогало команде играть лучше, возможно. Соответственно, он периодически и выручал.

Понятно, что у него были косяки и ошибки, у всех бывает. Даже на чемпионате мира у него такое произошло», – сказал Малафеев.

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