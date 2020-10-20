Шансы «Локо» в 17 раз ниже, чем у «Баварии», но с беспроигрышной ставкой все возможно 😏

Сегодня «Локомотив» принимает в Лиге чемпионов сильнейшую команду Европы – «Баварию».

В прошлом сезоне мюнхенцы выиграли все турниры. В Лиге чемпионов «Бавария» способна разнести любого соперника – достаточно вспомнить 8:2 с «Барселоной» и недавние 4:0 с «Атлетико»…

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