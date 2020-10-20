Ивица Олич: «Когда Жиркова позвали в «Челси», рады были все, кроме него, он не хотел ехать. Такой менталитет у российских игроков»

Бывший игрок ЦСКА Ивица Олич высказался о нежелании российских игроков переходить в зарубежные клубы.

«Братья Березуцкие вместе начали и закончили карьеру, такой у них менталитет. Они всегда говорили, что никогда не уйдут из ЦСКА, там им было хорошо.

Они играли за свой клуб, хорошо жили, серьезно зарабатывали. У них никогда не было амбиций уехать за границу или поиграть на другом уровне.

Помню, как получил предложение от «Челси». Все были рады, кроме него. А потом он сказал всем, что не хочет ехать в Англию.

Такие эти ребята, такой менталитет у российских игроков. Так что я не удивлен, что Акинфеев, братья Березуцкие или Игнашевич провели в ЦСКА всю карьеру и никуда не ушли», – сказал Олич.

Жирков перешел в из ЦСКА в 2009 году за 18 млн фунтов. В 2011-м он вернулся в , став игроком «Анжи».