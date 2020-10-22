Хабиб потребовал от UFC первого места в рейтинге бойцов вне зависимости от веса

Чемпион UFC в легком весе после объявления о завершении карьеры обратился к UFC с требованием поставить его на первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий («pound-for-pound»).

«От UFC я хочу только одной вещи. Во вторник поставьте меня на первое место в pound-for-pound. Потому что я этого заслуживаю. Я непобежденный чемпион, 13-0 в UFC, 29-0 во всей карьере. Я этого заслужил», – сказал Хабиб.

В текущем рейтинге Хабиб занимает второе место, уступая бывшему чемпиону UFC в полутяжелом весе . Он уже обратился к Хабибу в твиттере: «Я отдаю тебе первое место в общем рейтинге UFC».

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