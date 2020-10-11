Гвардиола об АПЛ: «Самая открытая лига мира, многие могут ее выиграть. Последние три сезона – исключение»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями о борьбе в АПЛ.

– Может ли этот сезон стать сумасшедшим?

– Похоже, что да. [Таких] результатов никто не ожидал.

История говорит сама за себя. Это самая открытая лига в мире, и многие команды могут ее выиграть.

То, что произошло за последние три сезона, когда команды доминировали и набрали почти 100 очков, – исключительная ситуация. Может быть, все нормализуется в этом сезоне.

Команды, у которых есть семь-восемь дней на подготовку к матчам, имеют огромное преимущество. Поэтому каждый может проиграть где угодно, – сказал каталонский специалист. 

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