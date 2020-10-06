Гвардиола об ЛЧ: «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Лион» не были сильнее «Ман Сити»

Главный тренер Пеп Гвардиола высказался насчет выступлений клуба в Лиге чемпионов накануне встречи с «Порту».

«Я чувствовал себя ответственным [за поражение от в четвертьфинале ЛЧ сезона-2019/20]. Я не смог правильно управлять командой, несмотря на то, как сражались футболисты. Я чувствую свою ответственность, мы были недостаточно хороши.

Реальность такова, что каждая команда, каждый тренер должны мечтать о лучшем, но мы не смогли выступить на должном уровне. Мне по-настоящему жалко игроков, но сейчас мы начинаем новый сезон и получаем новый шанс.

Я чувствую, что мы близки [к победе]. Каждый раз, анализируя наш вылет, я чувствовал, что мы были близки. Однако мы совершали такие ошибки, что было ощущение, будто мы не заслуживали пройти дальше.

Не думаю, что у нас психологическая проблема, дело в желании. После побед в следующей целью была Лига чемпионов, и у нас была хорошая возможность.

Сейчас у нас новый шанс, и мы верим в себя. Мы должны добиться иного результата, мы говорим об этом.

Когда я пересматривал матчи с «Ливерпулем», , «Лионом», всегда казалось, что мы были близки, что мы не уступали соперникам, что ни одна из этих команд не была сильнее нас. Разница была минимальной, и мы должны с этим разобраться.

Когда ты не проходишь дальше, значит, просто не заслужил, вот и все», – сказал Гвардиола.

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