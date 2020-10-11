Семак о старте в ЛЧ: «Это начало не такого длинного пути, но интенсивного и интересного»

Главный тренер перед игрой против «Рубина» рассказал, как на команду повлияло поражение от «Брюгге» в Лиге чемпионов (1:2).

– Сергей Богданович, поражение во вторник было очень обидным. В каком настроении сейчас команда? Что в такие моменты лучше всего помогает вернуть положительный заряд?

– Что касается заряда, самое важное – побыстрее сыграть следующую игру. Для нас задача – восстановиться и готовиться к следующему матчу, несмотря на неприятный для нас результат в первом туре Лиги чемпионов.

– Впереди игра с . На ваш взгляд, чем опасны казанцы?

– Достаточно молодая команда, очень сбалансированная, очень хорошо смотрится. По многим показателям команда находится вверху, если брать и качество игры, и многие другие факторы. Очень интересный, хороший соперник, нас ждет непростой матч.

– Вы прекрасно знаете Леонида Слуцкого. Помогает ли это в подготовке, и как «Рубин» изменился при нем?

– Конечно, «Рубин» прибавил. Ребята сыгрались, и тактическая схема, по которой играет команда, естественно, предполагает использовать лучшие качества футболистов и те идеи, которые есть у Леонида Викторовича. Прекрасно его знаю, но не думаю, что это как-то помогает в подготовке.

– Насколько влияет на подготовку матч против «Боруссии», который состоится уже через несколько дней после субботней игры?

– Скорее, влияет проведенный матч с . Естественно, с хорошим настроением восстанавливаться и готовиться легче. В любом случае, мы должны заниматься своей работой и готовиться к следующему матчу.

– Вас удивило то, что дортмундцы проиграли «Лацио»?

– Да. Не могу сказать, что это что-то из ряда вон выходящее или сенсация, но, конечно, результат достаточно неожиданный. Дортмунд – очень крепкая команда.

– Победа закрутила ситуацию в группе?

– Посмотрим. Изначально, на бумаге более явным фаворитом смотрелась . Но это футбол, и все возможно. Это начало достаточно интенсивного пути, не такого длинного, но интересного. И посмотрим, что будет в конце турнира, – сказал Семак.