«Барса» подаст в суд на журналиста за расистские высказывания в адрес Фати

намерена судиться с испанским изданием ABC и его журналистом Сальвадором Состресом, сообщает Mundo Deportivo.

Причиной для этого стала колонка Состреса с обзором матча «Барселоны» с «Ференцварошем» (5:1) в Лиге чемпионов.

Говоря об игре полузащитника , журналист написал следующее: «В манере бега Ансу есть что-то, напоминающее газель, что-то схожее с молодым черным мантеро (испанское слово, обозначающее уличного торговца нелегальным товаром – Sports.ru), которого вы могли видеть бегущим по проспекту Пасео-де-Грасия, кричащим «Вода, вода!» при приближении полицейских.

Дикое зрелище в центре города. Сейчас подобное больше не происходит, потому что для Ады Колау (мэр Барселоны – Sports.ru) преступники – это полицейские, а не мантеро, которым больше не нужно убегать».

Внимание к словам Состреса привлек одноклубник Фати Антуан Гризманн.

«Ансу – исключительный парень, который заслуживает уважения, как любой человек. Нет расизму, нет грубости», – написал француз в твиттере.