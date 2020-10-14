Тренер «Ренна» о Сафонове: «Очень хороший вратарь. Лучший игрок «Краснодара» в матче»

Главный тренер «Ренна» после ничьей с «Краснодаром» (1:1) в чемпионов отметил вратаря южан .

«Безусловно, игроки выложились по полной. У нас были шансы на победу. Также мы столкнулись с очень хорошим вратарем, который, без сомнения, стал лучшим игроком «Краснодара» в этом матче.

Нам удалось создать сопернику трудности, особенно в концовке, когда мы изменили схему. Мы выпустили еще нападающих. К сожалению, этого было недостаточно для победы», – сказал специалист.

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