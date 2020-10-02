Футболка Обамеянга от Арустамяна едет к победителю. Подписывайтесь на ютуб-канал «Аналитика Глебчика» – скоро там розыгрыш футболки «Спартака»

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян в интервью ютуб-каналу «Аналитика Глебчика» разыграл футболку форварда «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Арустамян просил назвать европейский стадион, где он впервые побывал на футбольном матче.

Правильный ответ – «Сантьяго Бернабеу» – дал пользователь с ником Nik Zankt. Он и получит футболку Обамеянга, привезенную хавбеком сборной Армении Генрихом Мхитаряном.

Подписывайтесь на ютуб-канал «Аналитика Глебчика». В ближайшие дни там выйдет интервью с игроком «Спартака», и состоится розыгрыш его футболки. Чем раньше напишете комментарий, тем проще выиграть.