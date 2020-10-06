Судья Оливер назначен на матч «Бавария» – «Атлетико» в ЛЧ. Он работал на игре «Эвертон» – «Ливерпуль»

Стало известно, кто будет судить матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Атлетико».
Главный арбитр – Майкл Оливер, ассистенты – Стюарт Бэрт, Саймон Беннетт. Резервный судья – Эндрю Мэдли. ВАР – Стюарт Эттуэлл, АВАР – Крэйг Поусон (все – Англия).
Отметим, что бригада Оливера работала на матче между «Эвертоном» и «Ливерпулем» (2:2) в 5-м туре АПЛ. В игре был ряд скандальных эпизодов. В частности, на 6-й минуте голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд сбил голландца в штрафной, ударив его по ногам.
Ван Дейк не смог продолжить игру и был заменен на Джо Гомеса. Арбитры обратились к ВАР и зафиксировали в этом эпизоде офсайд. Пикфорд избежал удаления.
На 92-й минуте игры арбитр отменил гол полузащитника «красных» Джордана Хендерсона из-за офсайда.
Матч между «Баварией» и «Атлетико» состоится 21 октября и начнется 22:00 по московскому времени.