«Горжусь цветом своей кожи». 15-летний Мукоко из «Боруссии» U-19 ответил на оскорбления фанатов «Шальке»

Дортмундская «Боруссия» U19 обыграла сверстников из «Шальке» (3:2).

Победным голом отметился 15-летний форвард . После забитого мяча футболиста начали оскорблять фанаты «Шальке». Были оскорбления и на расовой почве.

«Я горжусь тем, что родился с таким цветом кожи, и всегда буду гордиться», – написал Мукоко в соцсетях после инцидента. К посту 15-летний футболист добавил хэштег #blacklivesmatter («жизни чернокожих имеют значение»).

«Шальке» отреагировал на ситуацию: «Можем лишь извиниться перед Мукоко за высказывания некоторых фанатов во время матча. Несмотря на эмоции в дерби, мы решительно осуждаем такие оскорбления и категорически отвергаем их».

Клуб из Гельзенкирхена пообещал принять необходимые меры, а также сопроводил твит хэштегом #NoToRacism («Нет расизму»).