Роналду может сыграть с «Барсой», если не будет осложнений. Он пропустит матчи с «Кротоне», «Динамо» Киев и «Вероной»

Нападающий заразился коронавирусом.

Футболист, которому предстоит пройти 14-дневный карантин, точно пропустит три матча итальянского клуба.

Португалец не сыграет против и «Вероны» в рамках Серии А, а также не выйдет на поле в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против киевского .

Матч Лиги чемпионов против «Барселоны» запланирован на 28 октября. В случае, если у Роналду не будет осложнений, срок его изоляции истечет 27 октября. Таким образом, у него еще есть шанс выйти на поле в матче против каталонского клуба.

Ранее пресс-служба сборной Португалии сообщила, что 35-летний нападающий сдал положительный тест на . Болезнь у него протекает бессимптомно.

«Ювентус» посадили на карантин, но Роналду психанул и уехал в сборную – а за ним еще 6 игроков. Последствия – максимум штраф