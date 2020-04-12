Бендтнер едва не проиграл 400 тысяч фунтов на рулетке за 1,5 часа: «У меня не было таких денег»

Бывший нападающий рассказал, как в 2011 году едва не проиграл 400 тысяч фунтов в казино.

«Я был слишком пьян, чтобы сидеть за столом [для покера]. Но рулетка – это другое дело. Красное, черное, красное, черное. Чего там сложного?

Через 90 минут я проиграл 400 тысяч фунтов. У меня не было таких денег. На карточке был овердрафт, я мог потерять все, если бы не улыбнулась удача.

Я, шатаясь, зашел в туалет и плеснул себе водой в лицо. Затем я нашел кассира и взял фишек еще на 50 тысяч фунтов», – рассказал датчанин.

Бендтнер смог отыграть 380 тысяч из проигранных 400.

«Когда ты близок к тому, чтобы проиграть все, ты думаешь: «Нужно это прекращать. У меня было меньше 400 тысяч, но в итоге часть я отыграл.

Это было слишком рискованно – даже для меня. Это был тот звонок, который разбудил меня и снял наваждение», – поведал Бендтнер в интервью The Guardian.

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