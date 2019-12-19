Дамьен Ле Таллек: «Скорее всего, увижу российский паспорт к концу сезона. Постараюсь заслужить доверие Черчесова»

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек рассказал о ходе получения российского гражданства.

«Не могу пока точно сказать, когда у меня будет российский паспорт, но, скорее всего, увижу его к концу сезона.

Пока не могу сказать, хотел бы видеть меня [в сборной] Черчесов или нет, я с ним не разговаривал. Это будет его выбор. На данный момент этим вопросом занимается мой адвокат. Он должен мне сообщить, когда подготовят все документы. Я буду стараться изо всех сил в этом сезоне, чтобы заслужить доверие тренера.

Все знают, что меня многое связывает с Россией, поэтому люди не должны удивляться, что я хочу иметь паспорт. У меня есть русская жена и ребенок. Я тоже хочу, как мой сын, иметь два гражданства – российское и французское».

О русском языке

«Могу чуть-чуть общаться. Учу язык каждый день. Для того, чтобы проявить себя, нужно понимать язык, а я могу понимать», – сказал Ле Таллек.

Дамьен Ле Таллек о российском гражданстве: «Если Черчесов позвонит, приму вызов»