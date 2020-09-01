Кавани о конфликте с Месси на матче сборных: «Завожусь, когда мне говорят вещи, которые делают больно»

Нападающий вспомнил о перепалке с капитаном «Барселоны» во время товарищеского матча между сборными и (2:2), состоявшегося в конце 2019 года.

В кадр попала стычка между футболистами. Сообщалось, что тогда Кавани спросил Месси: «Подраться хочешь?». Аргентинец ответил: «Когда захочешь». Их разнял Луис Суарес.

«Я очень завожусь, когда мне говорят вещи, которые делают больно. Есть слова, которые остаются на поле. Иногда они приносят боль, оставляют саднящее чувство, и я злюсь из-за них.

Между нами произошла перепалка, но жизнь продолжается. Эта ситуация исчерпана.

Все это останется на поле. Мы нагрубили друг другу, признаюсь. Я тоже допустил ошибку, мы оба наговорили лишнего. Не так, что только Месси кричал на меня, а я вел себя как святой. Я разозлился и ответил ему. На этом все», – сказал Кавани в интервью ESPN.

У Месси и Кавани случилась перепалка во время матча. Их разнял Суарес

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