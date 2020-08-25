«Краснодар» не договорился с армянским хавбеком «Хоффенхайма» Адамяном об условиях контракта

Полузащитник мог перейти в , сообщает «Чемпионат».

Клубы пришли к соглашению насчет условий перехода, однако «Краснодар» не сумел договориться о деталях контракта с хавбеком сборной Армении.

Отмечается, что Адамян рассчитывал получать около двух миллионов евро в год.

В прошлом сезоне 27-летний полузащитник провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 5 голов. В позапрошлом – отметился 15 голами за «Ян Регенсбург» во второй Бундеслиге.

Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.