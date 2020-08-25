Айртон о ничьей с «Зенитом»: «Разочарованы результатом. Должны были брать три очка»

Защитник «Спартака» Айртон подвел итоги матча с «Зенитом» (1:1) в 10-м туре РПЛ.

– Мы хоть и ждали тяжелой игры, но разочарованы результатом. Должны были брать три очка. Сегодня было важно успевать как в защите, так и в атаке. Считаю, что нам это удавалось.

Мы действительно бились. Сейчас и мы, и «Зенит» находимся в хорошем состоянии. Нужно не сбавлять, чтобы оставаться на первом месте. Впереди еще куча игр.

– Кто сейчас сильнее – «Спартак» или «Зенит»?

– Для меня, конечно, «Спартак». Я всегда назову нашу команду. Всегда хочу видеть ее выше, но мы сейчас на самом деле сильны и неплохо идем. Увы, дома не получилось победить.

Отдельная благодарность фанатам, которые пришли нас поддержать. Да и на выездных матчах трибуны болеют за нас. Это чувствуется, – сказал .

«Спартак» и «Зенит» зажгли: суперсэйвы, мегапромах и ничья, благодаря которой они и дальше лидируют в РПЛ вместе!

«Спартак» провел лучший матч с «Зенитом» со времен Карреры: полез агрессивно и смело после пропущенного, но чуть-чуть не дожал