Холанд забил 4 гола в 3 матчах за «Боруссию» со старта Бундеслиги

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Фрайбург Эрлинг Холанд Джованни Рейна Футбол

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд сделал дубль в матче 3-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (3:0, второй тайм).

20-летний норвежец отличился на 31-й и 66-й минутах игры с передач Джованни Рейны.

Теперь на счету Холанда 4 гола в 3 матчах чемпионата Германии-2020/21. Он сделал дубль в игре с «Боруссией» Менхенгладбах (3:0).

Отметим, что два из четырех голов Холанд забил с передач Рейны, а еще один мяч – с пенальти, заработанного 17-летним американцем.

В минувшем сезоне Холанд забил 13 голов в 15 матчах лиги, перейдя в «Боруссию» в январе.

Напомним, что «Боруссия» сыграет с «Зенитом» в группе Лиги чемпионов.

Фото: кадр из трансляции «Матч! Футбол 3»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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