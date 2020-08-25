Никита Медведев: «Меня просто хотели выкинуть из «Локомотива». Даже не предлагали уйти в аренду»

Голкипер Никита Медведев в интервью Sports.ru объяснил, почему покинул только этим летом.

– Этот момент как бы назревал. Я не играл и понимал, что после сезона со стороны «Локомотива» будет какой-то прессинг. В итоге мне сразу предложили разрыв контракта, не отпустив ни в аренду, ничего. Так я понял, что клуб не заинтересован во мне.

Получилось как: сыграли заключительную игру сезона с «Уралом», через день звонит Кикнадзе: «Ну что, мы с тобой договоримся или не договоримся?» – «Нет, я хочу играть в «Локомотиве». – «Хорошо, тогда мы тебя с 28 июля переводим в «Казанку» – «Переводите, только этот вопрос со мной больше не обсуждайте и набирайте агенту».

Проходит время, до возобновления тренировок остается два дня. Помощник или кто-то от Кикнадзе звонит агенту (Андрею Талаеву, другие его клиенты – Дмитрий Чистяков, Евгений Марков и Тимофей Маргасов – Sports.ru), спрашивает, почему мы не выходим на связь. Он отвечает: «Футболист вам все сказал, это вы должны действовать. Прислать бумагу, что переводите в фарм-клуб, указать причину, срок». – «Хорошо, бумагу ждите на почту».

27 июля бумаги нет, 28-го – тоже. Без нее ехать в «Казанку» нельзя, тогда агент пишет Кикнадзе: «Бумаги нет, Никита едет на свое место работы». Приезжаю в Баковку – вижу, что на меня нет тренировочной формы. Администратор – мой друг – говорит: «Мне сказали, что ты сегодня не тренируешься». Ну хорошо, просто сел в раздевалке. Меня увидел Николич, поздоровался с таким лицом, как будто ничего не происходит.

Подхожу к Зауру Хапову: «Залимбиич, такая ситуация». – «Ничего не знаю, не в курсе». Потом вернулся: «Слушай, я все сейчас узнал, тебе сейчас из клуба привезут бумагу, чтобы ты расписался». Я понял, что это та бумага, которую должны были отправить еще два-три дня назад.

Привезли, и это было странно. Потому что по ней меня отправляли в «Казанку» с 30 июля. То есть 28-29 июля не дали работать. Я расписался и вышел с базы.

Так и не понял, зачем надо было так тянуть. Ребята все видели. Может, специально сделали, чтобы они осознали, что такое с каждым может случиться в клубе? Хотя какие ко мне вопросы? Можно у ребят, у любого человека из команды спросить: по тренировкам ко мне никогда претензий не возникало. Если кто-то скажет, что занимался спустя рукава, вообще не тренировался, хоть раз опоздал – для меня это станет удивлением. Такого просто не было.

– Что случилось дальше?

– Пока тренировался с «Казанкой», агент работал над вариантами. Когда было награждение, я сомневался, ехать мне или нет. Позвонил Сухине, он ответил: «Да, тебе надо приехать». Приехал, получил медаль, на 6 вечера стояла тренировка с «Казанкой». Пока ждал ее, в раздевалку зашел Кикнадзе после того самого разговора с болельщиками. Я предложил ему подняться в кабинет и обсудить ситуацию. Там мы спокойно поговорили.

Я сказал, на каких условиях хочу разорвать контракт, объяснил точку зрения. Он услышал и понял, что я не хочу наглеть, не прошу отдать мне деньги за два оставшихся по контракту года. Не так, что «я буду играть в «Казанке», пока все не выбью из клуба». Я выдвинул приемлемые условия для клуба, он согласился.

– Почему ты не разорвал контракт после его первого звонка?

– Тогда он выдвинул условия, которые меня не устраивали. Я понимал, что надо договариваться по-другому.

– Тебе предложили уйти бесплатно?

– Нет, но сумма была значительно меньше той, что я хотел.

– Просто как все видится со стороны: ты – третий вратарь, сыграл два матча за три года, точно не станешь основным в новом сезоне. Тебе предлагают уйти, а ты говоришь, что подумаешь и требуешь с клуба деньги. Это красиво?

– Понимаешь, какой тут момент. Мне просто стало неприятно, как со мной решили расстаться. Я все еще был игроком клуба, а под конец сезона начались высказывания: «Пускай Геркус объяснит, как они подписывали Медведева». Это неуважение ко мне. Плюс меня просто хотели выкинуть из клуба. Можно было сделать нормально: никакие цифры не называть, сесть, поговорить и сказать: «Никит, мы не заинтересованы в твоем развитии в «Локомотиве».

Если бы они были заинтересованы, они бы предложили аренду. Но я понимал, что этого не произойдет, потому что каждое трансферное окно у меня была возможность уйти в аренду – и меня не отпускали, – рассказал Медведев.

«Деньги – это отлично, когда их зарабатываешь, а не сидишь на лавке, как я». Никита Медведев перезапускает карьеру