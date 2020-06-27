Микель Артета: «Ливерпуль» – это образец для «Арсенала». Они превосходят нас во многих аспектах»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями после поражения от «Ливерпуля» (1:3) в матче чемпионата Англии.

«Мы сражались большую часть игры. Но соперник превосходит нас во многих аспектах.

Они быстро отыгрались после нашего гола. Мы допустили ошибку. Но я думал, что во втором тайме у нас еще будут моменты.

Я доволен тем, как команда старается. Продолжаю верить в игроков.

«Ливерпуль» – это стандарт, которого мы должны достичь. У нас другой путь. Они вместе пять лет, а мы всего лишь несколько месяцев», – заявил специалист.

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

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