Микель Артета: «Ливерпуль» – это образец для «Арсенала». Они превосходят нас во многих аспектах»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями после поражения от «Ливерпуля» (1:3) в матче чемпионата Англии.
«Мы сражались большую часть игры. Но соперник превосходит нас во многих аспектах.
Они быстро отыгрались после нашего гола. Мы допустили ошибку. Но я думал, что во втором тайме у нас еще будут моменты.
Я доволен тем, как команда старается. Продолжаю верить в игроков.
«Ливерпуль» – это стандарт, которого мы должны достичь. У нас другой путь. Они вместе пять лет, а мы всего лишь несколько месяцев», – заявил специалист.