Микель Артета: «Ливерпуль» – это образец для «Арсенала». Они превосходят нас во многих аспектах»

Главный тренер поделился мыслями после поражения от (1:3) в матче чемпионата Англии.

«Мы сражались большую часть игры. Но соперник превосходит нас во многих аспектах.

Они быстро отыгрались после нашего гола. Мы допустили ошибку. Но я думал, что во втором тайме у нас еще будут моменты.

Я доволен тем, как команда старается. Продолжаю верить в игроков.

«Ливерпуль» – это стандарт, которого мы должны достичь. У нас другой путь. Они вместе пять лет, а мы всего лишь несколько месяцев», – заявил специалист.