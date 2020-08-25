Лэмпард про 3:3 с «Вест Бромвичем»: «Челси» потерял два очка, мы показали характер. Для нас это большой урок»

Главный тренер подвел итоги матча 3-го тура с (3:3).

После первого тайма лондонцы проигрывали 0:3.

«Это потеря двух очков. Никакого неуважения к «Вест Бромвичу». Когда приезжаешь сюда, ты знаешь, что соперник может воспользоваться любыми твоими ошибками. До матча мы говорили и о стандартных положениях.

Нельзя заранее предусмотреть ошибки, которые были сегодня. Из-за этого сложно вернуться в игру, так что я могу похвалить [команду за] характер. Потому что мы продемонстрировали характер и настойчивость. Но мы не нуждались бы в этом, если бы сделали все правильно в игре.

Были ошибки, явные ошибки [которые имели свою цену]. Мы создали два-три отличных момента в первом тайме. Я чувствовал, что мы создадим больше. Единственная проблема при счете 0:3 в том, что «Вест Бромвич» планировал больше обороняться.

Это большой урок для нас. Мы станем намного лучше. Команда все еще ищет свой путь, учитывая новых игроков и отсутствие предсезонки. Сегодняшний день – часть процесса самосовершенствования.

Есть много компонентов, в которых мы можем и дальше совершенствоваться. Я не собираюсь критиковать каждую часть нашей игры. Думаю, соперник сделал три удара в створ и забил три гола. Были серьезные ошибки. Не было тактики, которую можно было бы проанализировать. Были ошибки», – сказал тренер.