Sports.ru ищет внештатного видеомонтажера 📹

📒 О проекте
Видео – одно из самых молодых и перспективных проектов Sports.ru. Мы хотим развивать его сразу в нескольких направления, поэтому ищем внештатных видеомонтажеров с перспективой устройства на постоянную работу.
🎯 О задачах
Оперативно и качественно монтировать видеопроекты Sports.ru.
🌐 О технологиях
Premiere Pro
After Effects (базовый уровень)
Photoshop (базовый уровень)
⚠️ Об ожиданиях
Нам нужны люди, которые ориентируются в трендах видеопроизводства. Погружение в спортивную тематику хотя бы на базовом уровне обязательно. Если вы тот, кого мы ищем, – пишите на video@sports.ru.
🙏 В сопроводительном письме ждем от вас пару строчек о себе, примеры ваших видео работ, и ОБЯЗАТЕЛЬНО расскажите про степень вашего понимания спорта (а еще назовите свою любимую команду и любимого спортсмена).
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