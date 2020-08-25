Sports.ru ищет внештатного видеомонтажера 📹

📒 О проекте

Видео – одно из самых молодых и перспективных проектов Sports.ru. Мы хотим развивать его сразу в нескольких направления, поэтому ищем внештатных видеомонтажеров с перспективой устройства на постоянную работу.

🎯 О задачах

Оперативно и качественно монтировать видеопроекты Sports.ru.

🌐 О технологиях

Premiere Pro

After Effects (базовый уровень)

Photoshop (базовый уровень)

⚠️ Об ожиданиях

Нам нужны люди, которые ориентируются в трендах видеопроизводства. Погружение в спортивную тематику хотя бы на базовом уровне обязательно. Если вы тот, кого мы ищем, – пишите на video@sports.ru.

🙏 В сопроводительном письме ждем от вас пару строчек о себе, примеры ваших видео работ, и ОБЯЗАТЕЛЬНО расскажите про степень вашего понимания спорта (а еще назовите свою любимую команду и любимого спортсмена).